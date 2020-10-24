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Синоптик рассказал о погоде в центральной части России на следующей неделе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал о погоде в центральной части России на следующей неделе

Юлия Курганова

Общество

Солнечная погода без осадков с температурой на три-четыре градуса выше нормы ожидается в рабочие дни грядущей недели в центральной части России, тепло будет и в наступившие выходные. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что центр европейской части России оказался под влиянием теплой воздушной массы, поэтому в выходные дневные температуры будут превышать норму на шесть-восемь градусов.

С понедельника погоду, по словам синоптика, будет определять антициклон.

— Совершенно новый тип погоды будет. Устанавливается антициклональная погода и осадков не будет, давление повышается почти на десять миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем, — сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник ожидается плюс 7-10 градусов.

Синоптик добавил, что в период предзимья солнечных дней очень мало, поэтому он рекомендовал жителям Центральной России не упускать любую возможность бывать на солнце, передает РИА Новости.

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синоптикпрогноз погодыЦентральная часть России
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