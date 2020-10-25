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«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье в ночь на 26 октября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье в ночь на 26 октября

Юлия Ямпольская

Общество

«Желтый» уровень опасности объявили в Московской области из-за тумана в ночь на понедельник, 26 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики отметили, что предупреждение действует с 22:00 25 октября до 07:00 26 октября.

— Погода потенциально опасна. Туман, — сообщили в Гидрометцентре.

Ранее москвичей предупредили о колебаниях атмосферного давления 25 октября.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Подмосковьесильный туман«Желтый» уровень опасности
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