«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье в ночь на 26 октября
«Желтый» уровень опасности объявили в Московской области из-за тумана в ночь на понедельник, 26 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики отметили, что предупреждение действует с 22:00 25 октября до 07:00 26 октября.
— Погода потенциально опасна. Туман, — сообщили в Гидрометцентре.
Ранее москвичей предупредили о колебаниях атмосферного давления 25 октября.
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