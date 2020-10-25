Москвичей предупредили о колебаниях атмосферного давления 25 октября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Антициклон принесет в столицу облачную погоду с небольшими осадками. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Уточняется, что воздух в Москве прогреется до 8–10 градусов, по области ожидается 5–10 градусов тепла. Местами в столичном регионе пройдут дожди.

Скорость ветра может достигать 10 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, однако в течение дня оно будет колебаться.

Такая погода может негативно отразиться на состоянии метеозависимых людей, которые страдают мигренями и имеют заболевания сердца и сосудов. Горожане могут жаловаться на головные боли, скачки давления и усталость. Им важно гулять на воздухе и больше двигаться.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе столичных жителей ожидает сухая и теплая погода. Температура превысит климатическую норму на три–четыре градуса.

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