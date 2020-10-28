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Синоптики сообщили о погоде в Москве 28 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 28 октября

Юлия Курганова

Город

В среду, 28 октября, западная периферия антициклона будет продолжать определять погоду в столичном регионе. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов. В Подмосковье температура ожидается 6-11 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что сухая и теплая погода продолжает радовать жителей столицы и Подмосковья. Атмосферное давление остается высоким, кислородный режим благоприятный. Метеозависимым людям нужно строго соблюдать рекомендации врача, иметь под рукой лекарственные средства и больше бывать на свежем воздухе.

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