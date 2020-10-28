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Синоптики рассказали, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Синоптики рассказали, сколько продлится аномальное тепло в Москве

Виктория Родимкина

Город

Температурный режим в Москве вернется в рамки климатической нормы к выходным после аномального тепла. Об этом сообщает центр погоды «Фобос» в среду, 28 октября.

По данным синоптиков, в столице 28 и 29 октября сохранится не по сезону теплая погода — до плюс 12 градусов. Но с 30 октября в городе станет значительно холоднее.

— С пятницы небо станут затягивать дождевые тучи, приток солнечного тепла сократится и к воскресенью температурный режим вернется в рамки климатической нормы, — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе в среду температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла.

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