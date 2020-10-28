Синоптики рассказали, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Температурный режим в Москве вернется в рамки климатической нормы к выходным после аномального тепла. Об этом сообщает центр погоды «Фобос» в среду, 28 октября.
По данным синоптиков, в столице 28 и 29 октября сохранится не по сезону теплая погода — до плюс 12 градусов. Но с 30 октября в городе станет значительно холоднее.
— С пятницы небо станут затягивать дождевые тучи, приток солнечного тепла сократится и к воскресенью температурный режим вернется в рамки климатической нормы, — уточнили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в городе в среду температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла.
Читайте также: В Гидрометцентре сообщили о погоде 1 ноября в европейской части России