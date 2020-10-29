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Октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым за всю историю
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым за всю историю

Юлия Ямпольская

Город

Октябрь в 2020 году в столице станет рекордсменом по теплу за всю историю метеонаблюдений. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что оставшиеся дни месяца будут теплыми. Средняя температура в Москве достигла 9,5 градуса выше ноля. Самый теплый октябрь зафиксировали в 1967 году с температурой плюс 9 градусов.

— Будет побит, даже нет сомнений, рекорд 53-летней давности и поставлен новый рекорд за всю историю метеонаблюдений. Октябрь 2020 года в этом смысле впишет себя в метеоисторию как рекордсмен по теплу, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее синоптики спрогнозировали аномально теплое начало ноября в столице. Давление начнет повышаться, с понедельника по четверг москвичей ожидает переменная облачность без осадков, а ночью с воскресенья на понедельник температура понизится до отметок от минус 2 до плюс 4 градусов.

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