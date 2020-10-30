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Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящих выходных
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящих выходных

Юлия Ямпольская

Город

В предстоящие выходные в столице будет облачно, без существенных осадков. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в субботу, 31 октября, температура воздуха опустится до плюс четырех градусов. Днем столбик термометра поднимется до 7-9 градусов выше нуля. В воскресенье, 1 ноября, ночью температура составит 3-5 градусом тепла, днем — плюс 6-8 градусов.

В понедельник, 2 ноября, может пройти небольшой дождь. Ночью столбики термометровопустятся до плюс 2-4 градусов, днем температура будет варьироваться от 5-7 градусов тепла.

Также уточняется, что 3 и 4 ноября на следующей неделе осадков не ожидается. Днем температура воздуха прогреется до 8 градусов, ночью она будет колебаться от 1-6 градусов тепла.

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