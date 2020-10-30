Вильфанд предупредил москвичей о заморозках к концу недели

Фото: Инесса Глушакова, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к концу текущей недели жителям Москвы следует готовиться к заморозкам.

По словам синоптика, к воскресенью, 1 ноября, в столичном регионе ожидаются небольшие дожди и снижение температуры воздуха. Ночью прогнозируются заморозки до минус одного градуса. Днем столбики термометров поднимутся не выше пяти-восьми градусов выше нуля.

При этом ко вторнику, 3 ноября, метеорологи обещают потепление в Москве благодаря антициклону. При малооблачной сухой погоде ожидается до 12 градусов тепла днем и в районе пяти-шести градусов ночью. Это на пять-шесть градусов превышает климатическую норму начала ноября, сообщает ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре пообещали жителям большинства российских регионов теплый ноябрь.

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