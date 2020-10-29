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Синоптик обозначил сроки прихода в Москву климатической зимы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптик обозначил сроки прихода в Москву климатической зимы

Захар Чайченко

Город

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сроки климатической зимы в столице сдвинутся от двух до трех недель.

Тишковец сообщил о том, что климатическая зима обычно наступает в Москве 10 ноября, когда в температуре наблюдается сдвиг в сторону нуля и минусовой температуры. Синоптик заявил, что в 2020 году этого не произойдет, зима сдвинется в самом оптимистическом случае на конец ноября. Она будет сопровождаться периодическими приходами оттепели.

По словам эксперта, в этом осенне-зимнем сезоне будет существенный сдвиг в наступлении метеорологической зимы вправо, передает РИА Новости.

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