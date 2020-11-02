Пугающие прогнозы. Специалисты Гидрометцентра предсказывают сибирскую зиму в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В средствах массовой информации появились сообщения об удивительном и пугающем прогнозе метеорологов. Согласно этим данным, жителей столичного региона ждет практически сибирская зима с обильными снегопадами и морозами. Насколько правдивы эти заключения, на чем они основаны и к какой погоде стоит готовиться москвичам этой зимой, выяснил корреспондент «Вечерней Москвы».

Климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с журналистами заявила, что с 90-процентной вероятностью зима в этом году будет суровой, а первые заморозки начнутся уже после 7 ноября. Такие выводы она сделала, основываясь на жаркой погоде летом.

Гидрометцентр России не согласился с ее выводами. Согласно их данным температура в зимний период не только не упадет слишком низко, но и будет держаться чуть выше нормы. Специалисты отметили, что никаких научных обоснований связи летней и зимней погоды нет.Это больше похоже на народные приметы.

— Можно сказать, что нас ожидает стандартная зима. Согласно прогнозу показатели не будут сильно отклоняться от нормы с ноября 2020 года по январь 2021 года, — рассказала заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.

То есть в декабре среднемесячная температура будет колебаться от шести до девяти градусов. Однако не стоит использовать такой общий прогноз для принятия важных решений. Чем ближе зима, тем более точные данные появятся у синоптиков.

— Этот прогноз не такой подробный, как привыкли видеть жители. Здесь речь идет только о том, как относительно нормы будут изменяться показатели. В частности температура и осадки на территории всей страны. Позже специалисты составят прогноз по ноябрю, а затем по декабрю и так далее. А оперативные отделы уже будут оповещать жителей ежедневно о точном количестве осадков и скорости ветра. Действительно достоверные данные составляются на пять или семь суток вперед, — рассказала Надежда Точенова.

Ожидаем сюрпризов

В 2020 году произошло уже немало аномальных погодных явлений. Например, среднесуточная температура в Москве превысила установленные нормы на пять с половиной градусов. Подобная тенденция наблюдается в большинстве регионов страны. По оценкам экспертов, за последние 50 лет средняя температура на планете выросла на два градуса. Последствия глобальных климатических изменений москвичи смогли ощутить на себе.

— В этом году участились ливневые дожди, которые нередко сопровождались сильным ветром. Из-за такого сочетания разрушались фасады зданий, приходили в негодность отделочные материалы. В столице от этого страдали подземные переходы, на которые легла колоссальная гидродинамическая нагрузка. Многие материалы просто не выдерживали такого давления. В целом экстремальные проявления погоды участились, причем как в случае с осадками, так и с температурой. Это аномальные явления, к которым и природа не всегда готова. В этом смысле зима может подкинуть сюрпризы, — рассказала заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО Наталья Рязанова.

Методы наблюдения

Откуда синоптики берут информацию для составления прогнозов? В этом им помогают коллеги метеорологи. В Москве и Подмосковье работает больше 50 точек наблюдения за погодными явлениями. Основные данные собирают на 17 опорных метеорологических станциях, расположенных в разных частях города и в аэропортах. Свои наблюдательные посты есть в Московском государственном университете и Метеорологической обсерватории имени профессора Владимира Михельсона. Специалисты записывают показания приборов каждые три часа. Оснащены площадки по последнему слову техники. Для измерения скорости и направления ветра используют ультразвуковые датчики. Высоту снежного покрова определяют лазерными лучами. Особые приборы высокой точности способны зарегистрировать падение каждой капли воды во время дождя. Одна из старейших и главная метеостанция Москвы расположена на Выставке достижений народного хозяйства. Ее открыли в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны она прерывала работу. Но с мая 1948 года здесь возобновились наблюдения. По ее показаниям рассчитываются 30-летние нормы температуры и осадков для столицы.

Все данные напрямую поступают в международную сеть обмена гидрометеоинформацией, куда входят станции в Оффенбахе, Нью-Дели, Нью-Йорке и Токио. Именно специалисты на выставке фиксируют все температурные рекорды региона. С помощью местного оборудования можно выполнить до четырех тысяч замеров в месяц. Метеорологи отслеживают свыше 15 показателей: температуру воздуха, влажность почвы и окружающей среды, облачность, ветер и другие явления. Для этого оборудование установлено на специальной площадке под открытым небом. Большинство информации собирается автоматически. Однако есть и механические устройства. Они нужны, чтобы подменить автоматику в случае неисправности. Например, чтобы узнать атмосферное давление, метеорологи используют чашечный ртутный барометр. Он установлен в одной из комнат метеостанции, где нет отопления. Этому прибору уже более 50 лет, но он продолжает исправно работать. Специалисты станции ВДНХ опираются в основном на него при сборе данных.

Опыт прошлого года

Зима 2019/2020 годов запомнилась многим как «вишневая». На погодных картах область вокруг столицы и всей европейской части России была именно такого цвета. Оттенок говорит о повышенной температуре. Предстоящая зима ожидается более холодной. Ее цвет нежно-розовый. Кроме того, выпадет больше снега. Интересно, что погода в декабре в Москве и Санкт-Петербурге будет похожей. Так происходит крайне редко. В обеих столицах столбики термометров будут показывать около –6 градусов днем и до –12 ночью. Январь ожидается более холодным. Однако, по словам экспертов, такое явление, как крещенские морозы, нам не грозит. Сложная климатическая ситуация может возникнуть в феврале. Ожидаются обильные осадки. В третьей декаде месяца начнутся весенние оттепели, но по ночам все еще будет минусовая температура.

Частенько водителям придется выезжать в гололед. Прогнозы на эту зиму оценил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

— Прошлая бесснежная зима была скорее подарком для столичных автомобилистов. Не возникало и проблемы — ставить зимнюю резину или нет. Она нужна больше из-за температуры воздуха. Летняя резина зимой становится жесткой. Практически превращается в пластмассу. А зимняя резина летом похожа на пластилин. Она слишком мягкая. В обоих случаях нет сцепления с дорогой. А отсутствие снега между колесом и асфальтом позволяет лучше управлять автомобилем. С другой стороны, шипованая резина наносит большой урон дорожному покрытию при отсутствии осадков. Но с этим ничего не поделаешь. По поводу предстоящей зимы могу заметить, что никто не отменял «день жестянщика» (так в народе зовется день, когда из-за внезапной перемены погодных условий резко увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. — «ВМ») как некий период привыкания к новым дорожным условиям. В теории могут возникнуть вопросы у автомобилистов, для которых прошлая зима была первой. То есть у них нет навыков вождения по снегу. Для опытных автомобилистов никаких трудностей я не вижу. Единственный совет, который хотелось бы дать нашим водителям: стоит уже сейчас переходить на зимний режим езды, более плавный и осторожный. Уже достаточно прохладно, и с утра на виадуках и мостах из-за влажности и ветра может появиться лед. Если совершать резкие маневры, то это может привести к ДТП, — прокомментировал Валерий Солдунов.

Холод выгоднее

Конечно, многие москвичи с радостью воспримут новость о теплой и снежной зиме. Однако есть сферы, для которых холод — важный фактор в бизнесе, который отслеживают и учитывают при составлении стратегии развития. Прежде всего это производители верхней одежды. Кому нужна шуба или куртка с мехом, когда за окном всего минус пять?

— Мы ждем, что с похолоданием люди станут активнее покупать теплую одежду. На сегодняшний день наша компания и конкуренты фиксируют серьезные падения продаж по сравнению с прошлым годом. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции и с погодой. К сожалению, весь сентябрь и первую половину октября было тепло. В прошлом году было заметно холоднее, и люди покупали значительно больше одежды, росли продажи. Ведя статистику и составляя планы, мы следим в том числе и за графиками погоды. В Москве и Питере продажи из-за потепления просели особенно сильно. Мы были вынуждены запустить марафон скидок раньше, чем обычно. Коронавирус стал причиной задержки поставки зимней коллекции, и она только начинает появляться в магазинах. Мы с оптимизмом смотрим на завершение этого года. Будет дефицит товаров. Многие компании из-за COVID-19 отменили свои заказы. Поэтому мы думаем, что сможем все продать, — прокомментировала ситуацию президент компании по производству одежды Ксения Рясова.

Иначе к изменяющимся метеоусловиям подошли фирмы, занимающиеся изготовлением и продажей обуви. Они решили сформировать свой модельный ряд с учетом нужд граждан и меняющейся ситуации.

— Коронавирус успел сказаться даже на продажах прошлой зимы. Если в январе цифры еще были хорошими, то с февраля пошел спад. И хотя в этом случае погода не сыграла ключевой роли, все компании следят за изменением климата. Мы видим, что с каждым годом все теплее и теплее становится вокруг. Поэтому объемы впуска зимней обуви сокращаются. Производители облегчают модели в сторону демисезонных вариантов. Мы проводим онлайн-конференции среди руководителей. И к предстоящей зиме фирмы готовятся с оптимизмом. В части регионов уже выпал снег, а значит, появился спрос на зимний ряд. Большое количество снега заставит людей обратиться к более удобным моделям. Уже вырос интерес к спортивной тематике, стало меньше обуви с высоким каблуком, даже женской. Производители и магазины активно предлагают москвичам и жителям других регионов варианты, подходящие под прогнозируемые погодные условия. Это важно. Кроме того, чтобы стимулировать покупателей, уже запущены осенние и предзимние скидки, — рассказала генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Судя по прогнозам синоптиков, зима в этом году не должна принести москвичам сильного дискомфорта. И хотя из-за эпидемической ситуации ряд привычных сезонных аксессуаров — шарфов, шапок и перчаток — дополнят защитные маски, даже это не сможет испортить жителям столицы настроения. Ведь есть все шансы, что украшенные к празднику ели, установленные на площадях столицы, будут стоять в сугробах, а не в лужах.

РЕПЛИКА

Синоптики анализируют карты

Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос»:

— Для составления прогноза погоды нужны показания из мировых центров данных. Туда стекается информация с метеорологических станций по всей земле. Кроме того, данные собирают гидрологи, аэрологи, океанологи. Фиксируются показатели автоматическими системами, например такими, которые устанавливают на рейсовых самолетах. Для составления прогноза нужно проанализировать данные не только по своей стране, но и по соседним, особенно учитывая размеры России. На сегодня существует два метода обработки этой информации. Первый — традиционный и, можно сказать, уже древний. Это синоптический метод. На основании фактических данных составляются карты погоды. Здесь в дело вступает синоптик.

Представьте себе разрез атмосферы в горизонтальной плоскости. Получатся две карты — приземная и высотная. Синоптик определяет перемещения барических образований, то есть циклонов и антициклонов, атмосферных фронтов и метеорологических элементов, которые с ними связаны. Второй метод — машинный. Существуют компьютеры, в которые заложены математические модели для обработки всей вышеназванной информации. Они после анализа выдают готовый прогноз — карту будущего состояния погоды и атмосферы. То, что выдает машина, мы видим на всех популярных сайтах с прогнозами. Это сырой продукт, который посчитал и выдал компьютер. Эти данные изучает синоптик.

Он может комплексно проанализировать сразу несколько моделей, построенных компьютерами. Сюда же добавляется прогноз, полученный первым методом. Специалист обрабатывает всю эту информацию, анализирует, опираясь на свой собственный опыт. А после этого выходит уже подробный прогноз.

РЕКОРДЫ

Нынешний год стал самым богатым на экстремальные проявления погоды. Только за первые шесть месяцев синоптики зафиксировали свыше 240 рекордных значений по температуре, осадкам и другим показателям по всей стране. Январь в Москве был признан самым теплым за 140 лет. Температура в первом полугодии оказалась самой высокой за всю историю метеонаблюдений. Не отставало и лето: 18 июня был побит рекорд по осадкам в столице, установленный еще в 1928 году. Метеорологи зафиксировали показатели на уровне 37 миллиметров. Почти век назад осадки были на уровне 27,4 миллиметра. За день до ливней был установлен и температурный рекорд. Столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 31,4 градуса. Последний раз такие рекорды значения температуры были зафиксированы в 1892 году. Тогда воздух прогрелся до 30,8 градуса.

АНОМАЛИИ

В этом году люди по всему миру столкнулись с аномальным повышением температуры. На курортах летом стояла невыносимая жара, а в столице жители наблюдали самую бесснежную и теплую зиму. Одним из факторов называют смещение траекторий циклонов. Они прошли по северным широтам. Поэтому Россия находилась в их теплом секторе. Обогревали зимой горожан и атлантические воздушные массы. Климатологи считают, что температура на планете растет из-за концентрации в атмосфере углекислого газа и метана.

Эти вещества создают парниковый эффект. В Гидрометцентре России уже сообщили, что сентябрь 2020 года был самым теплым на планете за всю историю наблюдений. Такой вывод сделали специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов Америки. Тенденция к потеплению сохранится в ближайшие годы.

Это приведет к увеличению аномальных явлений. Например, климатологи спрогнозировали увеличение штормов в Западной Европе. Год для зарубежных стран выдался непростой. Например, из-за неравномерности осадков уровень воды в Рейне, самой большой реки Германии, резко поднялся в начале марта на отметку выше шести метров, а позже — упал ниже среднегодового порога.

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