Заморозки ожидаются в Москве на предстоящей неделе

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Заморозки ожидаются в столичном регионе на следующей неделе. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 9 ноября, начнет резко меняться циркуляция. Днем столбик термометра опустится до 4–5 градусов выше ноля.

— А уже во вторник, среду, четверг ночные температуры отрицательные. Даже в понедельник небольшие морозы могут быть, легкие заморозки прогнозируются… А днем температура будет от ноля до плюс пяти градусов, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он также отметил, что до конца этой недели москвичей ожидает погода теплее нормы.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 5–7 ноября