Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Заморозки ожидаются в Москве на предстоящей неделе
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Заморозки ожидаются в Москве на предстоящей неделе

Юлия Ямпольская

Город

Заморозки ожидаются в столичном регионе на следующей неделе. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 9 ноября, начнет резко меняться циркуляция. Днем столбик термометра опустится до 4–5 градусов выше ноля.

— А уже во вторник, среду, четверг ночные температуры отрицательные. Даже в понедельник небольшие морозы могут быть, легкие заморозки прогнозируются… А днем температура будет от ноля до плюс пяти градусов, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он также отметил, что до конца этой недели москвичей ожидает погода теплее нормы.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 5–7 ноября

погода в МосквезаморозкиМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте