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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 5–7 ноября
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 5–7 ноября

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 5–7 ноября из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, в эти дни в столице и Подмосковье возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. В Москве предупреждение действует с 01:00 5 ноября до 01:00 7 ноября, а в Московской области — с 23:00 5 ноября до 23:00 7 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителям столицы рассказали о погоде в столице в предстоящие выходные.

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