«Последствия до конца не изучены»: врач рассказала об одновременном заражении гриппом и COVID-19

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Вирусологи обнаружили у коронавируса мутацию, которая сделала его еще более заразным. Опасно ли это, объясняет пульмонолог Татьяна Неешпапа.

Американские и британские исследователи насчитали 285 мутаций. Большинство из них, вероятно, не оказывает никакого влияния ни на заразность патогена, ни на тяжесть течения болезни. Тем не менее коронавирус относят к одной из самых заразных инфекций.

При этом сохраняется угроза заражения коронавирусом и вирусом гриппа одновременно. Оба эти заболевания могут оказать серьезное негативное влияние на организм человека. Они являются острыми респираторными вирусными инфекциями, но вызываются разными вирусами.

— Эксперты все еще изучают, насколько это может быть частым явлением, — объясняет Татьяна Неешпапа. — Последствия одновременного заражения гриппом и коронавирусом пока еще до конца не изучены.

Врач напомнила, что оба вируса передаются воздушно-капельным и контактным путем между людьми, находящимися в тесном контакте друг с другом — без сохранения дистанции, когда заболевший кашляет, чихает или даже просто разговаривает со здоровым человеком.

— Человек может заразиться при рукопожатии или прикосновении к поверхности, предмету, на котором есть вирус, если затем прикоснется к своему рту или носу, — предупреждает врач.

При этом, по ее словам, вирус гриппа и коронавирус могут передаваться другим людям до того, как у инфицированных начнут проявляться первые симптомы.

— У гриппа более короткий средний инкубационный период — то есть само время от заражения до появления симптомов, чем у коронавируса, — объясняет пульмонолог.

У людей старше 65 лет COVID-19 и грипп протекают более тяжело. Наибольшему риску тяжелой инфекции также подвержены дети, беременные, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и люди с ослабленным иммунитетом.

СПРАВКА

Риск осложнений для здоровых детей при гриппе выше, чем при COVID-19. Однако дети, имеющие сопутствующие заболевания, подвержены повышенному риску заражения как вирусом гриппа, так и коронавирусом. Во избежание роста заболеваемости среди подростков, а также для снижения распространения ими инфекции в столице продлили дистанционное обучение для учеников 6–11-х классов.

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