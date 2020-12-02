Главный калибр: как московские предприятия ВПК работают для спасения людей от коронавируса

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Пандемия заставила напрячь все резервы страны для обеспечения безопасности населения. Одними из первых были «брошены в бой» предприятия оборонной промышленности, в том числе и флагманские — московские. Высокотехнологичные, с мощным производственным и кадровым потенциалом, они быстро перестроились на разработку и выпуск продукции, в которой испытывает критическую потребность государственная система здравоохранения.

В свое время президент России Владимир Путин поддержал предложение столичного градоначальника Сергея Собянина о создании Московского инновационного кластера (МИК). Уникальный проект объединил работу столичных университетов, технопарков, научных организаций, крупных, средних и малых предприятий. Итог двух лет работы МИКа: Москва вошла в топ-10 инновационных городов мира.

«Сегодня в Московском инновационном кластере уже зарегистрировано 11 500 участников: это и институты Российской академии наук, научно-исследовательские институты, крупнейшие компании, которые занимаются инновационным развитием, их конструкторские бюро. Активную роль в развитии кластера играют структуры, входящие в государственные корпорации. К концу августа 2020 года их количество в МИК достигло 87», — отметил Сергей Собянин накануне празднования в этом году Дня города.

Госкорпорация Роскосмос «делегировала» в МИК 10 НИИ и предприятий, Росатом — 14, оборонный Ростех — 63 Когда началась пандемия коронавируса, лучшие силы МИК были оперативно перенацелены на «направление главного удара». Впрочем, для обеспечения безопасности населения отечественная «оборонка» сейчас ударно работает по всей стране.

Безжалостный убийца убийственных микроорганизмов

В конце октября 2020-го Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы устроил жесткую взбучку работающим в столице агрегаторам такси. Ежедневные проверки Роспотребнадзора и МАДИ установили, что шесть из десяти таксистов не соблюдали меры по профилактике коронавируса, а «наводящие» их на пассажиров управляющие структуры не контролировали водителей и не обеспечивали их средствами защиты и дезинфекции.

«Тонкий намек» был понят. Маски таксисты теперь носят, машины дезинфицируют, а один из популярных агрегаторов пошел еще дальше. Если теперь, садясь в такси, вы увидите на передней панели автомобиля небольшой приборчик, то это не видеорегистратор и не хранилище для зубочисток, а убойная разработка стратегического предприятия. Компактный гаджет безжалостно убивает любые болезнетворные вирусы и бактерии. Ультрафиолетовый рециркулятор, проводящий непрерывное обеззараживание воздуха в салоне автомобиля, разработали ученые и конструкторы оборонного НПП «Салют». Входящее в состав холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех предприятие в короткий срок наладило массовый выпуск устройства для установки в такси по всей стране.

УФ-рециркулятор весит всего 100 граммов, подключается через USB-кабель и может обрабатывать в час до 14 кубических метров воздуха, который проходит через камеру обеззараживания. Устройства, по заявлению производителя, абсолютно безвредны для человека, поэтому могут работать непрерывно для обеспечения максимальной защиты водителя и пассажиров.

Первую партию рециркуляторов уже «обкатали» таксисты в Нижнем Новгороде, Казани и подмосковном Серпухове. Сейчас агрегатор такси устанавливает такие приборы в 12 городах присутствия сервиса — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске и других.

Инновационные устройства для обеззараживания можно устанавливать также и в квартире, и в офисе. Мощности предприятия, продолжающего выполнять для нашей армии Гособоронзаказ, позволяют производить до 5000 УФ-рециркуляторов в месяц.

«Оборонка» на защите народа

С начала пандемии COVID-19 только холдинги крупнейшей оборонной структуры — Ростеха — поставили в федеральные и региональные ведомства, лечебные и образовательные учреждения России более 200 000 единиц оборудования для борьбы с коронавирусом. Эту цифру недавно назвал глава госкорпорации Сергей Чемезов, отметив при этом, что поставки продукции медназначения продолжают расти.

С учетом компетенций высокотехнологичных предприятий Оборонно-промышленного комплекса правительство России еще весной приняло решение назначить Ростех единственным поставщиком по целому списку медицинского оборудования. Именно российские оборонщики производят реанимационное оборудование, которое сегодня наиболее остро востребовано: наркозно-дыхательные аппараты, шприцевые дозаторы, дефибрилляторы. Дополнительно организован выпуск защитных костюмов, респираторов, средств индивидуальной защиты, обеззараживающих составов для обработки поверхностей.

Только один из участников Московского инновационного кластера — холдинг «Швабе» — поставил в лечебные и образовательные учреждения столицы и Московской области свыше 2000 тепловизоров, порядка 7000 установок обеззараживания воздуха, более 100 000 бесконтактных инфракрасных термометров. Кроме того, такое оборудование получили органы исполнительной власти столичного региона, включая МЧС, Минздрав, МВД, Росгвардию и Роспотребнадзор. Концерн «КРЭТ» передал в российские клиники около 9000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 3000 ИВЛ будет поставлено до конца года.

Быстрое реагирование

На изготовление средств индивидуальной защиты в считаные дни был перепрофилирован швейный цех Научно-производственного объединения «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева. Выпускающее реактивные системы залпового огня «Торнадо» и тяжелые огнеметные системы ростеховское НПО теперь серийно и массово производит многоразовые средства индивидуальной защиты.

Кемеровский механический завод (КМЗ) выпускает гранаты для подствольных и автоматических гранатометов и снаряды для автоматических пушек. Но еще весной 2020 года, в первую волну пандемии, на предприятии оперативно наладили выпуск клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких. Спрос на аппараты ИВЛ неуклонно растет. Для увеличения объема выпуска дефицитной продукции было закуплено дополнительное оборудование, в кратчайшие сроки организованы новые производственные площадки. С момента запуска нового производства на КМЗ изготовлено уже более 3000 клапанных систем для медучреждений всей России.

Буквально с конвейера уходят сегодня заказчикам и бактерицидные облучатели-рециркуляторы производства ростеховского АО «ПОЗиС». Они все более широко применяются для дезинфекции воздуха в лечебно-оздоровительных и образовательных учреждениях, центрах социальных служб, домах и квартирах, служебных помещениях, офисах, кафе и ресторанах. Технология обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми лампами полностью безопасна: процесс может проводиться в присутствии людей и животных.

Уникальность современных обеззараживающих приборов POZIS в том, что в своей конструкции они имеют ультрафиолетовые бактерицидные лампы с низким содержанием ртути. Эти устройства способны на 99,9 процента уничтожать болезнетворные бактерии и вирусы. Облучатели-рециркуляторы, гарантированно обезвреживающие воздух в помещениях объемом до 100 кубических метров, выпускаются в настенном, передвижном и компактном исполнении.

Не ковидом единым…

Коронавирус не «отменил» другие сезонные болезни. Департамент здравоохранения Москвы на днях закупил дополнительную партию противогриппозных вакцин. Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. За последние годы в Москве среди тех, кто сделал прививку, не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа. А успешно «воюет» с этой болезнью тоже наша «оборонка». Первые 300 000 доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» производства холдинга «Нацимбио» госкорпорации Ростех уже поставлены в столичные медицинские учреждения, а в ближайшее время общий объем поставки будет увеличен до 1 200 000 доз. Препарат проходит тщательный контроль качества в независимых лабораториях. «Ультрикс Квадри» эффективно защищает от гриппа и содержит дополнительный штамм вируса гриппа B.

Не было бы счастья…

Многие разработки российских оборонщиков уникальны. Например, специалисты ростеховского холдинга «Швабе» совместно с учеными НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали устройство «ДетекторБИО». Прибор предназначен для обнаружения в помещении бактерий, токсинов и различных вирусов, в том числе COVID-19. На автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут. Опытный образец детектора уже успешно прошел испытания. Также предприятия «Швабе» активно заняты производством новых тепловизоров, которые за считаные секунды на расстоянии до 10 метров выявляют людей с повышенной температурой тела.

Для очистки воздуха от опасных микробов и вирусов при проведении массовых мероприятий начали использовать аппараты TIOKRAFT Раменского приборостроительного завода. Недавно воздухоочистители входящего в состав концерна «КРЭТ» предприятия подтвердили свою эффективность, обеспечив безопасность более 1000 участников федеральной конференции. Уникальная технология, которая используется в этих приборах, не имеет аналогов не только в России, но и за рубежом. Аппараты работают на основе фотокаталитических фильтров, выполненных из спеченных стеклянных шариков с напылением из порошка диоксида титана. Исследования подтвердили высокую эффективность воздухоочистителей в борьбе с бактериями и вирусами. Минимальный размер частиц, которые задерживает и обезвреживает прибор, — 30 нанометров, а размер вириона, вызвавшего пандемию вируса SARSCoV-2, — от 50 до 200 нанометров.

Для защиты медиков другая дочерняя структура Ростеха — «Росхимзащита» — разработала противовирусный комбинезон. Испытания показали, что спецкостюм лучше мировых образцов гарантирует эффективную защиту от любых биологических угроз.

В 2020 году в оборонном концерне «Алмаз-Антей» разработали и подготовили к внедрению систему дистанционного диагностирования и лечения больных коронавирусной инфекцией. Это программа по оценке степени поражения легких при вирусных заболеваниях. Программный продукт уже полностью готов к регистрации в составе телемедицинской системы дистанционных консультаций федерального и регионального уровней.

Применение системы, в частности, повысит эффективность диагностирования COVID-19, а также целого ряда респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний. В концерне «Алмаз-Антей» считают, что разработка станет одной из самых востребованных в своей нише уже в самом ближайшем будущем, когда дистанционное наблюдение и консультации врачей станут повседневностью. На следующем этапе речь пойдет о начале применения в клинической практике типового ряда телемедицинских аппаратно-программных комплексов (АПК) для работы в режиме реального времени: АПК диспансерного наблюдения пациентов из групп риска, АПК «Робот-терапевт», АПК оперирующего хирурга, АПК отделений реанимации и интенсивной терапии, АПК бригад скорой медицинской помощи.

Не забывая об основном Невзирая ни на что, продолжается плановое перевооружение армии и флота России. В первом полугодии 2020 года предприятия Оборонно-промышленного комплекса страны поставили в войска 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолетов и вертолетов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей. В боевой состав Военно-морского флота приняты ракетная подводная лодка стратегического назначения «Князь Владимир» и два судна обеспечения. До конца года Гособоронзаказ будет выполнен полностью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Сокирко, военный эксперт:

—Когда коронавирусная инфекция будет побеждена, среди героев-победителей в войне с ней рядом с врачами и разработчиками вакцин должны быть названы и работники Оборонно-промышленного комплекса. В условиях пандемии особую важность приобрел выпуск медицинского оборудования и фармацевтических препаратов, которые сдерживают распространение вируса. И здесь в полной мере проявилась мощь нашей «оборонки». Ни на минуту непрекращая работу по выполнению Государственного оборонного заказа, именно ее предприятия первыми наладили выпуск аппаратов ИВЛ, дезинфицирующей техники, медоборудования для больниц. Эта спасительная для нашего народа продукция получилась у оборонщиков такой же первоклассной, как и русское оружие.

ФАКТ

В целях поддержки инновационных технологий в сфере медицины и охраны здоровья в июне 2020 года Московский инновационный кластер запустил программу «Московский акселератор» по треку «Биомедтех». Для участия в треке отобраны проекты по борьбе с COVID-19, персонализированной медицине и противоэпидемическим технологиям. Кроме того, принято решение о создании на базе Института трансплантационной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова кластера биомедицинских технологий. Среди наиболее перспективных проектов — исследование Immunomica.

Оно нацелено на создание скрининговых платформ для химиотерапии COVID-19 и других инфекций на основе генных технологий. Такие платформы позволят в разы сократить срок разработки средств борьбы с новыми инфекциями, а также валидировать способность существующих препаратов противостоять новым заболеваниям. Столица будет продолжать помогать самым перспективным ученым.

ЦИФРА

90 процентов потребности государственной системы здравоохранения России в вакцинах, включенных в Национальный календарь профилактических прививок, в том числе 100 процентов потребности в гриппозных вакцинах, обеспечивает холдинг «Нацимбио».

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