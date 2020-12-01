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Минздрав РФ назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Минздрав РФ назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу

Юлия Захарова

Общество

Наиболее серьезная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Калининградской области и Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

— Сегодня менее пяти процентов свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее Росздравнадзор заявил о дефиците коек для пациентов с COVID-19 в ряде регионов. Причиной является рост количества зараженных.

Напомним, что по состоянию на 1 декабря в стране зарегистрировано более двух миллионов 322 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом только за минувшие сутки прирост составил свыше 26,4 тысячи человек.

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Читайте также: Более 20 процентов коек для больных COVID-19 свободны в России

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