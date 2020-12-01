Более 20 процентов коек для больных COVID-19 свободны в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На данный момент свободны более 20 процентов коек для больных коронавирусной инфекцией в России. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, всего коек в стране 276 тысяч.

— Количество свободных коек составляет 21 процент, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве в резервных госпиталях провели более 600 тысяч исследований с начала их работы. Центры для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и на ВДНХ обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

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