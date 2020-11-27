В Минздраве объяснили, почему переболевших коронавирусом нужно вакцинировать

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Для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу потребуется привить в том числе тех людей, которые уже переболели COVID-19. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в пятницу, 27 ноября.

По словам главы Минздрава, вакцинация такого уровня необходима, поскольку фиксируются случаи повторного заражения ковидом.

— Поэтому, формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенес заболевание легко, также потребуют вакцинации, — цитирует РИА Новости министра.

Он отметил, что потребуются существенные объемы вакцинации, тогда как уровень иммунитета к COVID-19 можно определить при помощи примерно 90 созданных в РФ тест систем.

Ранее Минздрав объявил сроки массовой вакцинации от коронавируса в России.

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