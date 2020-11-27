Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Минздраве объяснили, почему переболевших коронавирусом нужно вакцинировать
Фото: pixabay.com/coyot

В Минздраве объяснили, почему переболевших коронавирусом нужно вакцинировать

Ростислав Зубков

Здоровье

Для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу потребуется привить в том числе тех людей, которые уже переболели COVID-19. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в пятницу, 27 ноября.

По словам главы Минздрава, вакцинация такого уровня необходима, поскольку фиксируются случаи повторного заражения ковидом.

— Поэтому, формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенес заболевание легко, также потребуют вакцинации, — цитирует РИА Новости министра.

Он отметил, что потребуются существенные объемы вакцинации, тогда как уровень иммунитета к COVID-19 можно определить при помощи примерно 90 созданных в РФ тест систем.

Ранее Минздрав объявил сроки массовой вакцинации от коронавируса в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно, сколько россиян привьют от коронавируса в 2021 году

вакцинацияиммунитеткоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Все мнения
О проекте