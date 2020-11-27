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Стало известно, сколько россиян привьют от коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Стало известно, сколько россиян привьют от коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

В 2021 году объемы вакцинации от коронавируса могут достичь нескольких десятков миллионов человек. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в пятницу, 27 ноября.

Он уточнил, что в эти показатели включены лица старшего возраста.

— Мы должны обеспечить иммунную прослойку, — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Ранее министр объявил сроки массовой вакцинации от коронавируса в России. Также он оценил перспективы введения тотального масочного режима по всей стране.

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Читайте также: Минздрав объявил сроки массовой вакцинации от коронавируса в России

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