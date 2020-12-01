За сутки в России выявили 26 402 новых случая коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 26 402 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 1 декабря.

За последние 24 часа выявили случаи заболевания в 85 регионах страны. Из них 21,6 процента не имели клинических проявлений инфекции. За сутки в РФ зафиксировали 569 летальных исходов, выздоровели — 24 763 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В России за все время пандемии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2 322 056. Скончались за это время 40 464 человека, выздоровели 1 803 467 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в Москве выявили 6524 новых случая коронавирусной инфекции за сутки.

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