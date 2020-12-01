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В Москве выявили 6524 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Москве выявили 6524 новых случая коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 6524 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 1 декабря.

За сутки московские врачи вылечили 6225 пациентов от коронавируса. Таким образом, за все время пандемии COVID-19 458 409 человек выздоровели от инфекции.

В России за минувшие сутки выявлено 26 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. В стране за все время выявили 2 322 056 случаев.

В столице общее количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 612 248.

Ранее сообщалось, что завод по производству вакцины от COVID-19 планируют открыть в столице до конца года.

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