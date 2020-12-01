Московские врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 6225 пациентов

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса за сутки. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, за все время пандемии COVID-19 столичным врачам удалось вылечить 458 409 человек.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как помочь легким восстановиться после коронавируса.

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