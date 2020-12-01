Более 76,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за все время пандемии провели более 76,7 миллиона тестирований на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 1 декабря.

Уточняется, что за минувшие сутки в стране провели 333 тысячи тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей в РФ остаются 510 316 человек с подозрением на инфекцию.

Ранее сообщалось, что количество вылечившихся от коронавируса людей в Москве составило 458 409 человек.

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