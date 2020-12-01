Завод по производству вакцины от COVID-19 планируют открыть в столице до конца года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице планируют открыть завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции до конца 2020 года. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире «Вести ФМ».

Уточняется, что производство откроют на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва».

— Мы планируем открыть до конца года завод по производству вакцины от коронавируса в нашем технополисе «Москва», особой экономической зоне, — рассказал Ефимов.

Ранее резиденты «Технополиса «Москва» назвали главные преимущества особой экономической зоны.

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