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Резиденты «Технополиса «Москва» назвали главные преимущества особой экономической зоны
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Резиденты «Технополиса «Москва» назвали главные преимущества особой экономической зоны

Василиса Чернявская 

Город

Объем инвестиций резидентов «Технополиса "Москва"» вырос на 48 процентов в этом году. Только за девять месяцев нынешнего года этот показатель превысил семь миллиардов рублей.

— Больше всего финансовых средств внесено в третьем квартале — 4,2 миллиарда рублей. Сейчас совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования особой экономической зоны уже превысил 36 миллиардов рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, больше всего в этом году инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования. За три квартала они вложили 6,5 миллиарда рублей.

При этом резиденты пользуются специальными режимами. Благодаря им общий объем налоговых льгот, полученных резидентами «Технополиса “Москва”» за три квартала составил 687 миллионов рублей.

— 95 процентов от этой суммы — региональная часть налогообложения, - пояснил Ефимов.

Заммэра добавил, что с начала года резиденты создали 1068 рабочих мест.

— Статус резидента особой экономической зоны «Технополис "Москва"» дает предприятиям возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах. Например, производителям доступна сниженная ставка на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт. Сохраненные в бюджете средства планируется рефинансировать на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ, — рассказал генеральный директор компании «Хирана +» Василий Шимко.

Резиденты отмечают, что при выходе на международный рынок с инновационным продуктом важно иметь не только технологические преимущества, но и ценовые.

— Став в 2018 году резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва», компания «Профотек» получила налоговые преференции, а также субсидии, которые позволили нам более эффективно развивать международную деятельность. Благодаря профессионализму сотрудников компании и при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, мы планируем активно участвовать в международных проектах внедрения цифровых технологий в энергетике, — считает генеральный директор компании-резидента «Профотек» Олег Рудаков.

Для ряда компаний выбор места для размещения нашего предприятия не случайно падает на особую экономическую зону «Технополис "Москва"».

— Для высокотехнологичного, экспортно ориентированного производства критически важны такие факторы как доступность высококвалифицированных инженерных кадров, возможность работы в льготном таможенном режиме – это делает нашу продукцию более конкурентоспособной глобально, экономия на некоторых налогах и сборах позволяет инвестировать больше денег в новые разработки и технологическую базу. Все это успешно совмещает в себе пространство ОЭЗ «Технополис "Москва"», — считает генеральный директор компании-резидента «НЦК» Алексей Раннев.

При этом современная инфраструктура промышленного кластера в Печатниках, удобная логистика и расположение практически в центре Московской городской агломерации, а также концентрация подобных высокотехнологичных производств способствует общему развитию ОЭЗ.

— Все это, по нашему убеждению, позволит нам получить все преимущества нахождения в «правильном» месте с соответствующей атмосферой и мотивирующим регулированием, — сказал заместитель генерального директора ООО «Европейская Электротехника» Андрей Смирнов.

В настоящее время особая экономическая зона «Технополис "Москва"» включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200 гектаров: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».

Предприятия, получившие статус резидента, получают доступ к основным налоговым преференциям: освобождение от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также компании экономят 17 процентов на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке - 2 процента вместо обычных 3 процентов. За девять месяцев 2020 года благодаря всем налоговым преференциям резиденты ОЭЗ смогли сэкономить 687 миллионов рублей.

Еще одно преимущество – отсутствие таможенных пошлин и сборов на импорт оборудования и материалов, которые потом используются в производстве товаров, отправляющихся на вывоз за границу. Действующий научно-инновационный пост Московской таможни, расположенный в ОЭЗ «Технополис "Москва"», позволяет предприятиям сократить прохождение таможенных процедур.

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