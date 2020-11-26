Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Дополнительное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустят в технополисе Москва. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, производственные мощности удалось развернуть за короткий срок, в том числе благодаря возможностям особой экономической зоны (ОЭЗ).

— Площадка была подготовлена всего за месяц, работа шла в круглосуточном режиме. Производство займет площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Основные работы по строительству места для производства почти завершены. На финальном этапе находится возведение хладоцентра, который будет создавать на производстве нужную температуру. Вскоре производитель, завод «Р-Фарм», начнет оснащать площадь оборудованием. Начать выпуск препарата планируют в январе 2021 года.

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