Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустят в технополисе «Москва» 
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустят в технополисе «Москва» 

Вероника Кузьминова

Город

Дополнительное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустят в технополисе Москва. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, производственные мощности удалось развернуть за короткий срок, в том числе благодаря возможностям особой экономической зоны (ОЭЗ).

— Площадка была подготовлена всего за месяц, работа шла в круглосуточном режиме. Производство займет площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Основные работы по строительству места для производства почти завершены. На финальном этапе находится возведение хладоцентра, который будет создавать на производстве нужную температуру. Вскоре производитель, завод «Р-Фарм», начнет оснащать площадь оборудованием. Начать выпуск препарата планируют в январе 2021 года.

Читайте также: Эффективность вакцины «Спутник V» превысила 95 процентов на 42-й день после инъекции

вакцинапроизводствокоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте