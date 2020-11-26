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Росздравнадзор заявил о дефиците коек для пациентов с COVID-19 в ряде регионов
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Росздравнадзор заявил о дефиците коек для пациентов с COVID-19 в ряде регионов

Юлия Ямпольская

Здоровье

Дефицит коек для пациентов с коронавирусной инфекцией отмечается в ряде регионов РФ. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщила заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина.

По ее словам, в большинстве субъектов проведена серьезная работа, благодаря которой появились дополнительные койки для больных коронавирусом.

— Хотя в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда, он есть. Констатируем и видим, что несвоевременно открываются в ряде субъектов койки для пациентов с COVID-19 с учетом роста заболеваемости, — цитирует Серегину РИА Новости.

Специалист добавила, что отмечается недостаточное оснащение коек, которые были перепрофилированы под COVID-19, в частности, аппаратами ИВЛ.

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