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Мурашко: Свыше 780 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении в РФ
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Мурашко: Свыше 780 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении в РФ

Юлия Ямпольская

Здоровье

Более 780 тысяч пациентов с коронавирусом в России находятся на амбулаторном лечении, свыше 220 тысяч — в стационарах. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, ситуация с перебоями в поставках лекарств в стране начала исправляться.

— В осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему, стали отдельные перебои возникать, в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов. Но на сегодняшний день эта ситуация также начала исправляться, — цитирует главу Минздрава России РИА Новости.

Он также уточнил, что в декабре 2020 года — январе 2021 года объемы производства вакцины от коронавируса увеличат, чтобы начать вакцинацию.

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РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
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