Мурашко: Свыше 780 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении в РФ
Более 780 тысяч пациентов с коронавирусом в России находятся на амбулаторном лечении, свыше 220 тысяч — в стационарах. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, ситуация с перебоями в поставках лекарств в стране начала исправляться.
— В осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему, стали отдельные перебои возникать, в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов. Но на сегодняшний день эта ситуация также начала исправляться, — цитирует главу Минздрава России РИА Новости.
Он также уточнил, что в декабре 2020 года — январе 2021 года объемы производства вакцины от коронавируса увеличат, чтобы начать вакцинацию.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Мишустин заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной