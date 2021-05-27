Первые 10 электробусов с экологичного производства на СВАРЗе появятся в Москве в начале июня

Электробус / Фото: Анна Быкова

Первые 10 электробусов с экологичного производства на СВАРЗе выйдут на московские маршруты в начале июня.

К настоящему моменту на заводе уже собрали 25 машин, часть из которых находятся на стадии обкатки.

На СВАРЗе используются современные технологии, которые позволят вывести на московские улицы 1000 инновационных машин до конца 2021 года.

Экологичность транспорта позволит на 86 тысяч тонн сократить выбросы вредных веществ.

По словам заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, на сегодняшний день столица является лидером по производству электробусов в Европе, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее сообщалось, что электробус-гармошка был впервые представлен на международной выставке инновационного транспорта и техники в Санкт-Петербурге.

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