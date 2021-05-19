Единый организм: как стать машинистом метро и водителем электробуса

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Вот уже несколько месяцев в Москве функционирует Корпоративный университет транспортного комплекса столицы. Все желающие могут пройти обучение рабочим профессиям, а затем устроиться в сферу общественного транспорта города. О том, как идет образовательный процесс и какие возможности университет дает будущим соискателям — в материале «Вечерней Москвы».

Здесь обучают непростым профессиям

Как рассказал «ВМ» заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев, корпоративный университет был создан на основе учебных центров двух крупнейших работодателей в сфере общественного транспорта — ГУП «Мосгортранс» и Московский метрополитен.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

— В задачу учебного заведения входит производственное обучение рабочим профессиям в первую очередь и тех, кто занимается организацией дорожного движения. Основные направления подготовки — машинист электропоезда, водитель автобуса, электробуса, трамвая. Кроме того, по 200 профессиям транспортного комплекса здесь происходит повышение квалификации и развитие, — отметил он.

По словам Ковалева, профессии, связанные с функционированием общественного транспорта, непростые, в том числе с точки зрения безопасности. Во время обучения и последующей работы ей уделяется особое внимание, и на этот счет предъявляются самые строгие требования, подчеркнул он. Для поддержания ее высокого уровня организованы регулярные занятия на рабочих местах.

Также в составе корпоративного университета работает центр по подбору персонала для всего транспортного комплекса, который все больше становится единым организмом. Каждый соискатель, говорит Павел Ковалев, тут сможет найти работу по душе. Кроме того, здесь функционирует центр оценки квалификации, есть система кадрового резерва, позволяющая действующим сотрудникам двигаться по карьерной лестнице в рамках огромной структуры, где сейчас работают около 100 тысяч человек.

Можно получить разнообразный опыт

Опыт работы при этом иметь необязательно, даже если претендуете на вакансию водителя автобуса, электробуса, трамвая или машиниста метро. Здесь всему обучат, а обладателям прав категории D позволят улучшить свои навыки и уже с ними выйти на столичные маршруты. При этом образовательная программа сейчас выстроена так, чтобы сотрудники разных видов транспорта получали самый разнообразный опыт, а не только в рамках своей техники.

Для обучения водителей автобусов, трамваев, электробусов и поездов метро в корпоративном университете функционирует несколько интерактивных тренажеров. Навыки вождения наземного транспорта будущие и действующие работники оттачивают в шести кабинах современных моделей автобусов/электробусов ЛиАЗ и НефАЗ, а также в двух кабинах трамвайных вагонов «Витязь-М». Последние пока проходят отладку.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

— Благодаря данным тренажерам мы можем смоделировать все дорожные ситуации в городе, в первую очередь нештатные. У нас есть как односекционные автобусы, так и повышенной вместимости, известные в народе как «гармошки». За обучающимися следит мастер производственного обучения, инструктор, который имеет связь при помощи микрофона с каждой кабиной. Также есть интерактивные экраны, где учебная группа после каждого занятия может разобрать ошибки, которые высвечиваются у мастера производственного обучения, и в дальнейшем их не допускать, — рассказал заместитель начальника Корпоративного университета транспортного комплекса по учебно-производственной части Юрий Курманов.

Он добавил, что управлению старой техникой, в основном трамваями, здесь также обучают. Однако поскольку подвижной состав обновляется быстро, водители, прошедшие переквалификацию, как правило, пересаживаются сразу после окончания курсов на современные автобусы и вагоны.

Женщины работают наравне с мужчинами

В беседе с корреспондентом «ВМ» Курманов также отметил наличие значительного количества женщин на городских маршрутах. В корпоративном университете их, по его словам, порядка 15 процентов от общего числа учеников. Чаще всего это уже опытные водители, работавшие ранее на троллейбусах, однако и новички в группах тоже есть. В качестве места работы они в основном предпочитают трамваи, но их можно встретить и в качестве водителей автобусов, электробусов, а также машинистов метро.

С некоторыми представительницами прекрасного пола «Вечерней Москве» удалось пообщаться, когда они занимались на тренажерах.

Из троллейбуса в электробус

Так, Лилия Архипова 10 лет отработала на троллейбусных маршрутах и после их отмены решила не покидать сферу общественного транспорта. Вот уже два года она за рулем электробуса.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

— Мне нравится тут работать, и я решила идти дальше. У меня общий стаж 12 лет. Я в принципе очень люблю водить. Развозишь людей на работу, целый день сидишь одна, и никто тебя не трогает. Тем более, у нас очень удобная работа, смена длится восемь часов в день. К тому же есть возможность выбрать подходящий график. Я предпочитаю пятидневку, — поделилась деталями девушка.

После юрфака — на линию

Мария Хатоян в Мосгортрансе тоже уже 10 лет, только за рулем автобуса. Она окончила юридический факультет одного из столичных вузов, но по специальности дальше не пошла. По ее словам, она очень любит ответственную работу, поэтому нынешняя профессия ей по душе.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

— Работаю теперь на разных маршрутах автобусов в северо-восточном филиале Мосгортранса. И это не очень хорошо, когда работаешь только на одном, глаза замыливаются, все сливается. Водить сейчас автобусы одно удовольствие, особенно новые. Здесь все можно подстроить под себя. Что касается культуры вождения в Москве, то мы часто двигаемся по выделенным полосам. Очень хорошо, когда у общественного транспорта приоритет, — объяснила собеседница «ВМ».

Тренажеры обоим девушкам нравятся. С их помощью, говорят они, ученики действительно способны познать дорожную обстановку, приближенную к реальности. Да и в самих кабинках очень комфортно.

Половых различий больше нет и в метро

Однако женщины работают теперь не только на земле, но и под землей. После длительного перерыва им разрешили быть машинистами электропоездов метро, напомнила первый заместитель начальника службы профориентации, обучения и развития персонала, начальник Корпоративного университета транспортного комплекса Екатерина Сухова.

— В прошлом году в нашем учебно-производственном центре было организовано обучение первой группы женщин. Мы выпустили 17 девушек, и сейчас они работают в электродепо «Фили». Сейчас у нас идет набор в группы машинистов электропоезда, и мы принимаем в них всех, независимо от пола. Программа для женщин ничем не отличается от мужской. Обучение длится 6,5 месяца, плюс три месяца стажировки. Во время учебы платят стипендию в размере 30 тысяч рублей в месяц, — рассказала она.

Обучение в корпоративном университете сейчас проходит на двух площадках — Криворожская, дом 6 и на Варшавском шоссе, 93. По первому адресу в основном обучают сотрудников, связанных с наземным транспортом, а по второму — сотрудников метрополитена. Там же скоро начнется обучение водителей трамваев. Кроме непосредственно навыков вождения ученикам дают возможность изучить внутреннее устройство техники.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Помимо всего прочего, транспортный комплекс становится более открытым как для пассажиров, так и для своих сотрудников. А корпоративный университет в этой системе позволит значительно улучшить качество работы городских маршрутов и безопасность поездок по Москве, уверены специалисты.

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