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Столичные речные трамваи адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные речные трамваи адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями

Полина Долганова

Город

Речные трамваи должны быть полностью приспособлены для использования пассажирами с ограниченными возможностями согласно концепции развития речного транспорта столицы. Об этом рассказал шеф-дизайнер «2050. ЛАБ» Алексей Шаршаков.

По его словам, станции водного транспорта планируют оборудовать пандусами и специальными устройствами, по которым людям в инвалидных креслах будет удобно спускаться к воде, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о медицинских изобретениях московских школьников. Так, например, ученик Николай Кононов спроектировал систему экстренного торможения для инвалидных колясок.

Читайте также: Москвичам рассказали про НКО, которые помогают людям с ограниченными возможностями

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