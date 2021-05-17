Столичные речные трамваи адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями

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Речные трамваи должны быть полностью приспособлены для использования пассажирами с ограниченными возможностями согласно концепции развития речного транспорта столицы. Об этом рассказал шеф-дизайнер «2050. ЛАБ» Алексей Шаршаков.

По его словам, станции водного транспорта планируют оборудовать пандусами и специальными устройствами, по которым людям в инвалидных креслах будет удобно спускаться к воде, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о медицинских изобретениях московских школьников. Так, например, ученик Николай Кононов спроектировал систему экстренного торможения для инвалидных колясок.

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