Москвичам рассказали про НКО, которые помогают людям с ограниченными возможностями

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные некоммерческие организации (НКО) ежедневно помогают людям с ограниченными возможностями. О деятельности этих организаций рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

5 мая ежегодно отмечают Международный день борьбы за права инвалидов. Существует множество НКО, которые помогают людям с нарушением зрения, психическими расстройствами и другими особенностями. Эти организации стараются улучшить жизнь инвалидов, оказывая им необходимую поддержку.

В Москве есть много проектов, направленных на оказание помощи инвалидам. Портал «Маршрут защиты» ориентирован на граждан, впервые столкнувшихся с трудностями, которые выпадают на долю людей с инвалидностью. На этом сайте собраны адреса и телефоны организаций, в которые можно обратиться за помощью. Кроме того, на портале есть видеоматериалы и подсказки о том, как действовать в той или иной ситуации. Например, можно найти алгоритм действий в случае, когда требуется помощь при уходе за родственником.

Также уже больше 15 лет в центре «Собаки — помощники инвалидов» обучают собак-поводырей для нужд инвалидов. Собак передают незрячим людям безвозмездно. Ежегодно в центре обучают порядка 30 животных, которые дарят своим будущим хозяевам свободу передвижения.

Узнать больше о социальных проектах, ориентированных на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, можно на официальном сайте мэра Москвы.

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