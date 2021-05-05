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Около 700 машин без номеров эвакуировали в Москве с начала 2021 года
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Около 700 машин без номеров эвакуировали в Москве с начала 2021 года

Илья Ашуров

Город

С начала текущего года с оживленных улиц столицы эвакуировали почти 700 автомобилей без регистрационных знаков. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Уточняется, что чаще всего машины без номеров оставляли в людных местах города.

— Такие авто могут быть опасны. Мы эвакуируем их, чтобы проверить, находятся ли они в угоне и не используют ли их в преступной деятельности, — рассказали в пресс-службе.

Добавляется, что больше всего подобным образом эвакуировали иномарки немецких автопроизводителей — в общей сложности на них пришлась почти половина всех случаев.

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