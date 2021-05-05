Теннисный клуб в «Лужниках» планируют открыть в 2021 году

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За 2021 год в спортивном комплексе «Лужники» планируют достроить теннисный клуб, а также центр самбо и бокса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в комплексе также откроют ряд других павильонов и пространства для общественного питания.

Глава города отметил, что посетить новую часть комплекса будет интересно всем москвичам, так как специалисты используют при строительстве интересные архитектурные решения.

— Сооружения «Лужников» по-своему уникальны. Это синтез обновленных исторических сооружений, таких как аквакомплекс, и новейших инженерных решений, как центр гимнастики, — написал мэр столицы.

В теннисном центре организуют 15 крытых и семь открытых кортов, а в центре самбо и бокса установят трибуны, которые будут рассчитаны 3600 мест.

Ранее сообщалось, что четыре электродепо для поездов метро построят в Москве.

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