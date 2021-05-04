Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Четыре электродепо для поездов метро построят в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Четыре электродепо для поездов метро построят в Москве

Иван Юминов

Город

Четыре электродепо для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта поездов метро строят в столице. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 4 мая.

— В апреле этого года мы завершили реконструкцию и ввели депо «Сокол», сейчас ведутся строительство и реконструкция еще четырех электродепо, — рассказал заммэра.

В депо «Нижегородское» возводят основные конструкции отстойно-ремонтного корпуса, а также ведутся архитектурно-отделочные работы, его готовность оценивается в 43 процента.

Также рабочие в данный момент сооружают ограждающие конструкции и устраивают фундамент в депо «Южное». Готовность депо «Выхино» оценивается в 30 процентов, там ведется строительство здания базы аварийно-восстановительных средств.

Кроме того, в депо «Владыкино» специалисты строят здание для эксплуатационного персонала, а также склад эскалаторных служб, приводит слова Андрея Бочкарева сайт информационного центра правительства Москвы.

Ранее сообщалось о том, что более 120 километров новых линий метро построили в Москве за последние 10 лет.

Читайте также: Семь новых станций метро планируют открыть в Новой Москве до 2023 года

московское метростроительствоАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте