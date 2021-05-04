Четыре электродепо для поездов метро построят в Москве

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Четыре электродепо для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта поездов метро строят в столице. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 4 мая.

— В апреле этого года мы завершили реконструкцию и ввели депо «Сокол», сейчас ведутся строительство и реконструкция еще четырех электродепо, — рассказал заммэра.

В депо «Нижегородское» возводят основные конструкции отстойно-ремонтного корпуса, а также ведутся архитектурно-отделочные работы, его готовность оценивается в 43 процента.

Также рабочие в данный момент сооружают ограждающие конструкции и устраивают фундамент в депо «Южное». Готовность депо «Выхино» оценивается в 30 процентов, там ведется строительство здания базы аварийно-восстановительных средств.

Кроме того, в депо «Владыкино» специалисты строят здание для эксплуатационного персонала, а также склад эскалаторных служб, приводит слова Андрея Бочкарева сайт информационного центра правительства Москвы.

Ранее сообщалось о том, что более 120 километров новых линий метро построили в Москве за последние 10 лет.

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