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Более 120 километров новых линий метро построили в Москве за последние 10 лет
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 120 километров новых линий метро построили в Москве за последние 10 лет

Анастасия Прохорова

Город
Россия, Москва, метро Петровско-Разумовская Карта всех событий

В Москве за последние 10 лет было построено и введено в эксплуатацию более 120 километров новых линий метро.

— Программа по удвоению протяженности линий метро, принятая в Москве в 2011 году, реализуется активными темпами: за 10 лет введено 123,6 километра новых линий, 178,5 километра — с учетом запуска Московского центрального кольца, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также он добавил, что, если учитывать маршруты МЦД, система Московского метрополитена выросла более чем на 300 километров. Бочкарев уточнил, что за последние 10 лет в московской подземке появились 59 новых станций, с учетом МЦК их число достигает 90. Также были открыты 11 новых электродепо, пять из которых были отремонтированы, а шесть — построены с нуля.

— Также построили четыре дополнительных объекта: вторые вестибюли появились на станциях «Марьина Роща», «Международная» и «Петровско-Разумовская». Кроме того, создана пересадка между станциями «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» Большой кольцевой линии, — сказал заммэра.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в Москве в ближайшие годы построят три станции метро: «Новаторская» БКЛ, «Улица Новаторов» и «Улица Строителей» Троицкой линии метро, сообщает «Москва 24».

Читайте также: Эскалаторы установили на строящейся станции «Сокольники» БКЛ метро

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