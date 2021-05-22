Электробус-гармошку впервые представили на международном фестивале в Петербурге

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Электробус-гармошка был впервые представлен на международной выставке инновационного транспорта и техники в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что электробус-гармошка вмещает на 50 мест больше, нежели обычный.

Транспортное средство является полностью экологичным. Его тестирование состоится в Москве предстоящим летом.

Ранее «ВМ» писала о том, что жаркая погода не повлияла на работу электробусов в столице.

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