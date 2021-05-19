Дептранс Москвы заявил, что жара не повлияла на работу электробусов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жаркая погода не повлияла на работу электробусов в столице. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Дептранс не получил ни одной жалобы на работу климат-системы. Кроме того, ни один кондиционер не вышел из строя. Батареи из литий-титаната и особенная система поддержания температуры помогает электробусам совершать поездки даже в жаркую погоду.

Как отметили в департаменте, ведущие мосты с тяговыми электродвигателями, компрессор и привод усилителя руля за счет применяемых синтетических масел работают и при жаре. Система двухзонного климат-контроля обеспечивает комфортную температуру в салоне и кабине водителя при любой погоде.

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