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Движение поездов ввели в график на Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение поездов ввели в график на Люблинско-Дмитровской линии метро

Иван Юминов

Транспорт
Россия, Москва, метро Шипиловская Карта всех событий

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро ввели в график. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 19 мая.

— Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии осуществляется в соответствии с графиком, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее движение поездов отсутствовало на участке от станции метро «Зябликово» до станации «Марьино» из-за человека на путях. По данным СМИ, человек упал на рельсы на станции метро «Шипиловская».

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