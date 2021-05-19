Движение поездов отсутствует на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

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Движение поездов отсутствует на участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Нет движения поездов на участке «Зябликово» – «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии (10) из-за человека на пути. — Московское метро (@MetroOperativno) May 19, 2021

Отмечается, что движения составов нет на участке от станции «Зябликово» до «Марьино». В настоящее время принимаются необходимые меры для ввода поездов в график. По данным СМИ, человек упал на рельсы на станции метро «Шипиловская».

Как отметили в столичном департаменте транспорта, поездов с пассажирами на участке в тоннелях нет. Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления движения.

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