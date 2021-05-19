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Около 1400 бутылок воды на 20 станциях метро и МЦК раздали в столице 18 мая
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около 1400 бутылок воды на 20 станциях метро и МЦК раздали в столице 18 мая

Полина Долганова

Транспорт

Около 1400 бесплатных бутылок воды на 20 станциях метро и МЦК раздали пассажирам во вторник, 18 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что воду раздают в том случае, если температура воздуха превышает 28 градусов.

Кроме того, питьевую воду бесплатно выдавали пассажирам в пригородных электричках, которые отправлялись со столичных вокзалов и крупных станций Московской железной дороги.

Так, воду можно было получить на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Савеловском, Павелецком и Киевском вокзалах. Также раздача происходила на станции Мытищи, платформе Выхино, станциях Подольск и Железнодорожная, платформах Лобня и Тушино, станции Одинцово.

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