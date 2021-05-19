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Цифровые дисплеи сити-формата в пилотном режиме заработали в московском метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Цифровые дисплеи сити-формата в пилотном режиме заработали в московском метро

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Деловой центр Карта всех событий

В Московском метрополитене заработали цифровые дисплеи сити-формата. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что пока электронные стенды функционируют в пилотном режиме.

В настоящее время электронный дисплей можно найти на станции «Деловой Центр». Экран показывает всю необходимую информацию о работе транспорта. Так, можно узнать, с какими вопросами можно обращаться в сервисный центр.

В департаменте подытожили, что, если экран понравится пассажирам Мосметро, на нем можно будет размещать рекламу.

Кроме того, в кассах Московского метрополитена появились эксклюзивные AR-карты «Тройка», выпущенные ко дню рождения столичного метро совместно с Пушкинским музеем.

Читайте также: Транспортную карту «Тройка» протестируют в Ярославской области

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