Цифровые дисплеи сити-формата в пилотном режиме заработали в московском метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Деловой центр Карта всех событий

В Московском метрополитене заработали цифровые дисплеи сити-формата. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что пока электронные стенды функционируют в пилотном режиме.

В настоящее время электронный дисплей можно найти на станции «Деловой Центр». Экран показывает всю необходимую информацию о работе транспорта. Так, можно узнать, с какими вопросами можно обращаться в сервисный центр.

В департаменте подытожили, что, если экран понравится пассажирам Мосметро, на нем можно будет размещать рекламу.

Кроме того, в кассах Московского метрополитена появились эксклюзивные AR-карты «Тройка», выпущенные ко дню рождения столичного метро совместно с Пушкинским музеем.

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