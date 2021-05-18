Транспортную карту «Тройка» протестируют в Ярославской области

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Ярославской области пройдет тестирование московской транспортной карты «Тройка». Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 18 мая.

Во время первого этапа тестирования жители региона, которые вошли в фокус-группу, получат 1,5 тысячи карт. Ими можно будет расплачиваться на четырех областных маршрутах.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что подготовка к началу тестирования завершается.

— Уже завершены закрытые испытания оборудования, программное обеспечение настроено, и сейчас мы находимся на этапе формирования фокус-группы. То есть уже в самое ближайшее время на нескольких маршрутах региона можно будет оплачивать проезд картой «Тройка», в том числе «Тройками» из других регионов, — сказал заммэра.

В дептрансе добавили, что в Ярославской области будут функционировать карты особого дизайна.

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