Посвященные театру «Современник» карты «Тройка» поступили в кассы столичного метро

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Транспортные карты «Тройка» в честь театра «Современник» появились в кассах столичной подземки. Информация была опубликована на сайте Московского метрополитена в воскресенье, 16 мая.

— Театр начинается с вешалки, а метро — с «Тройки». Мы выпустили 10 тысяч проездных с легендарным «Современником». Ищите их в кассах метро на Кольцевой линии и внутри нее, — говорится в сообщении на сайте московского метро.

Кроме того, по Сокольнической линии с недавних пор курсирует тематический поезд, посвященный 65-летию театра «Современник».

По сообщению пресс-службы, каждый из вагонов поезда олицетворяет период в истории театра, начиная с его открытия в 1956 году и до сегодняшнего дня. Все вагоны имеют свое название: «Сохранение», «Соавторство», «Соединение», «Сотворчество» и «Современник». Внутри состава представлены архивные фотографии, интересные факты из жизни театра и цитаты великих артистов: Олега Табакова, Олега Ефремова, Галины Волчек и других.

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