Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Посвященные театру «Современник» карты «Тройка» поступили в кассы столичного метро
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Посвященные театру «Современник» карты «Тройка» поступили в кассы столичного метро

Евгения Владимирова

Город

Транспортные карты «Тройка» в честь театра «Современник» появились в кассах столичной подземки. Информация была опубликована на сайте Московского метрополитена в воскресенье, 16 мая.

— Театр начинается с вешалки, а метро — с «Тройки». Мы выпустили 10 тысяч проездных с легендарным «Современником». Ищите их в кассах метро на Кольцевой линии и внутри нее, — говорится в сообщении на сайте московского метро.

Кроме того, по Сокольнической линии с недавних пор курсирует тематический поезд, посвященный 65-летию театра «Современник».

По сообщению пресс-службы, каждый из вагонов поезда олицетворяет период в истории театра, начиная с его открытия в 1956 году и до сегодняшнего дня. Все вагоны имеют свое название: «Сохранение», «Соавторство», «Соединение», «Сотворчество» и «Современник». Внутри состава представлены архивные фотографии, интересные факты из жизни театра и цитаты великих артистов: Олега Табакова, Олега Ефремова, Галины Волчек и других.

Читайте также: Московскому метрополитену исполнилось 86 лет

Метротеатр «Современник»тематические карты «Тройка»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте