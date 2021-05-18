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Питьевую воду начали раздавать в электричках Москвы и Подмосковья из-за жары
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Питьевую воду начали раздавать в электричках Москвы и Подмосковья из-за жары

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Питьевую воду начали бесплатно раздавать пассажирам в пригородных электричках, которые отправляются со столичных вокзалов и крупных станций Московской железной дороги. Об этом рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании.

Во вторник, 18 мая, температура воздуха в Москве достигла 29 градусов тепла. Из-за жары 18 мая с 16:00 до 19:00 пассажирам электричек будут раздавать питьевую воду.

Уточняется, что воду можно получить на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Савеловском, Павелецком и Киевском вокзалах. Кроме того, раздача происходит на станции Мытищи, платформе Выхино, станциях Подольск и Железнодорожная, платформах Лобня и Тушино, станции Одинцово, пишет ТАСС.

Ранее синоптик рассказал, что рекорд жары в Москве для 18 мая составит около 30 градусов.

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