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Вильфанд рассказал, что рекорд жары в Москве для 18 мая составит около 30 градусов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вильфанд рассказал, что рекорд жары в Москве для 18 мая составит около 30 градусов

Иван Юминов

Город

Рекордная для вторника, 18 мая, температура воздуха в Москве достигла 30,7 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Может быть, будут некоторые уточнения по температуре, но позже. Сейчас ясно, что температура уже на 1,6 градуса выше предыдущего рекорда, — приводит слова синоптика РИА Новости.

Отмечается, что предыдущее рекордное значение температуры воздуха для 18 мая было зафиксировано в конце XIX века.

Ранее сообщалось, что москвичам из-за сильной жары стали раздавать воду на станциях метро и МЦК.

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