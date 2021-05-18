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Россиян предупредили о массовых лесных пожарах из-за аномальной жары
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Россиян предупредили о массовых лесных пожарах из-за аномальной жары

Юлия Павлушова

Экология

Лесам в России не удастся быстро подстроиться к аномальной жаре в мае, что может привести к большому количеству пожаров. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По словам эксперта, в некоторых регионах страны из-за повышения майской температуры до плюс 30 градусов раньше срока зацвели различные растения.

— Уже устоявшийся тренд, что смещается период вегетации разных растений. Они раньше начинают цвести, раньше листья распускаются, раньше птицы прилетают, майские жуки в апреле летают, — цитирует ученого URA.RU.

Такую же точку зрения высказала климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. Она предупредила, что если температурная аномалия продолжится, то летом в стране будут массово гореть леса.

Ранее медик назвала три неочевидных риска для организма в жару.

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