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Москвичам из-за жары стали бесплатно раздавать воду на станциях метро и МЦК
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичам из-за жары стали бесплатно раздавать воду на станциях метро и МЦК

Иван Юминов

Город

Горожанам стали бесплатно раздавать воду на станциях метро и МЦК. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 18 мая.

— Чтобы пассажирам было комфортно ездить в метро, мы увеличили воздухообмен и перевели вентиляцию в летний режим. А еще мы бесплатно раздаем пассажирам воду на станциях, если температура на них превысит 28 градусов, — рассказали в ведомстве.

Воду раздают на станциях метро «Выхино», «Бунинская аллея», «Кутузовская» и «Бульвар Адмирала Ушакова». Кроме того, получить ее можно на станциях МЦК Панфиловская, Окружная, Владыкино и Андроновка. Полный список станций можно узнать в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что рекорд жары для 18 мая побит в Москве.

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