Рекорд жары для 18 мая побит в Москве

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В Москве в 12:00 был побит температурный рекорд для 18 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 18 мая.

По его словам, в полдень на станции ВДНХ была зафиксирована температура 29,2 градуса. Предыдущий рекордный показатель для 18 мая составлял 29,1 градуса.

— Рекорд побит, но это еще не конец, воздух продолжит нагреваться, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Специалист добавил, что предыдущее рекордное значение температуры воздуха для 18 мая было зафиксировано в конце XIX века.

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