Движение поездов от станции Москва-Бутырская ограничено по техническим причинам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Москва-Бутырская Карта всех событий

На станции Москва-Бутырская Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) был остановлен пригородный поезд, из-за чего на пути ограничено движение аэроэкспрессов. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что пригородный поезд задержали днем во вторник, 18 мая, по техническим причинам. В настоящее время на участке задерживаются электропоезда и аэроэкспрессы в сторону Лобни.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты занимаются восстановлением графика движения поездов.

Ранее сообщалось, что компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД.

Читайте также: Первый этап реконструкции участка Каланчевская — Курская МЖД планируют завершить к лету