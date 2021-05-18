Движение поездов от станции Москва-Бутырская ограничено по техническим причинам
На станции Москва-Бутырская Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) был остановлен пригородный поезд, из-за чего на пути ограничено движение аэроэкспрессов. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МЖД.
Уточняется, что пригородный поезд задержали днем во вторник, 18 мая, по техническим причинам. В настоящее время на участке задерживаются электропоезда и аэроэкспрессы в сторону Лобни.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты занимаются восстановлением графика движения поездов.
Ранее сообщалось, что компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД.
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