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Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД
Фото: АГН Москва

Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД

Татьяна Плотникова

Транспорт

Во второй половине мая на Савеловском направлении Московской железной дороги будут курсировать компенсационные автобусы. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказали в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Как уточняет перевозчик, в периоды 19-21, 24-28 и 31 мая с 08:00 до 18:00 будет скорректирован график движения дальних пригородных поездов Савеловского направления в связи с проведением путевых работ.

В частности, будет временно прекращено движение на участке «Дмитров – Каналстрой». У ряда электричек изменится время отправления и прибытия. Пригородные поезда до станций Дубна, Талдом и Савелово будут следовать по укороченным маршрутам.

Для удобства пассажиров на это время организованы компенсационные автобусы по маршрутам «Дмитров – Савелово» (и в обратном направлении), «Дубна – Дмитров» (также в обратном направлении),«Большая Волга – Дмитров».

При этом ранее назначенный автобус «Савелово – Вербилки» отправлением в 13:15 после 17 мая курсировать не будет.

Расписание и маршруты компенсационных автобусов опубликованы на официальном сайте ЦППК.

Ранее москвичей предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов в столице.

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компенсационные автобусыСавеловское направление МЖДЦППК
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